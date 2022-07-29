«Переплюнула Волочкову»: Собчак уселась на шпагат в «хищных» лосинах

Телеведущая показала чудеса гибкости.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак показала в соцсети, каких результатов добилась благодаря регулярным занятиям йогой. Она опубликовала фото, на котором позировала, сидя на шпагате.

Для тренировки звезда надела спортивный топ, лосины с анималистичным принтом и солнцезащитные очки.

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«Я редко говорю о том, что ежедневно практикую йогу. Потому что в эти моменты так хорошо, что лень фотографироваться. Но надо себя заставлять», — поделилась Ксения.

Пользователи высоко оценили достижения Собчак.

«Молодец, так держать»; «Берите пример! При всей занятости каждый день человек находит время на тренировки, а не ноет»; «Переплюнула Волочкову», «Очень гибкая, класс», — написали они.

Ксения Собчак. Фото: соцсети

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