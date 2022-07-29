«Переплюнула Волочкову»: Собчак уселась на шпагат в «хищных» лосинах

Ксения Собчак показала в соцсети, каких результатов добилась благодаря регулярным занятиям йогой. Она опубликовала фото, на котором позировала, сидя на шпагате.
Для тренировки звезда надела спортивный топ, лосины с анималистичным принтом и солнцезащитные очки.
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«Я редко говорю о том, что ежедневно практикую йогу. Потому что в эти моменты так хорошо, что лень фотографироваться. Но надо себя заставлять», — поделилась Ксения.
Пользователи высоко оценили достижения Собчак.
«Молодец, так держать»; «Берите пример! При всей занятости каждый день человек находит время на тренировки, а не ноет»; «Переплюнула Волочкову», «Очень гибкая, класс», — написали они.
Ксения Собчак. Фото: соцсети