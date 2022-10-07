Переплюнула Волочкову: пышногрудая бывшая Тимати щегольнула идеальной растяжкой

Бывшая возлюбленная Тимати, 19-летняя Саша Дони, много времени проводит в спортзале. Благодаря регулярным тренировкам модель роскошно выглядит.
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В новом видео девушка, которая много лет занималась художественной гимнастикой, доказала, что по-прежнему может дать фору спортсменка. Она продемонстрировала несколько упражнений на растяжку.
«Полезная привычка», — отметила красотка.
Напомним, Тимати встречался с Дони несколько месяцев. За это время пара успела вместе слетать в отпуск.
Причину расставания знаменитости не озвучили. Общаясь с поклонниками в соцсети, Саша признавалась, что вообще не хочет вспоминать об отношениях с рэпером.
Саша Дони. Фото: соцсети