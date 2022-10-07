Переплюнула Волочкову: пышногрудая бывшая Тимати щегольнула идеальной растяжкой

Напомним, Тимати встречался с Дони несколько месяцев. За это время пара успела вместе слетать в отпуск.

Причину расставания знаменитости не озвучили. Общаясь с поклонниками в соцсети, Саша признавалась, что вообще не хочет вспоминать об отношениях с рэпером.