«Переплюнула Джулию Робертс в «Красотке»: Арзамасова в культовом платье цвета капучино в горошек засветила стройные ножки

Лиза Арзамасова слывет первой модницей, и не зря! В ее звездном гардеробе много молодежной, но при этом стильной и элегантной одежды. Так, жена постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха покрасовалась в образе, который можно назвать культовым. В таком же платье в фильме «Красотка» блистала Джулия Робертс.

Актриса из «Папиных дочек» примерила утонченную шляпку и сбросила босоножки, показав свои стройные ножки и тонкие щиколотки. Жена хореографа позировала в платье цвета капучино в белый горошек с поясом на талии. Точно в таком же платье Джулию Робертс можно увидеть в фильме с Ричардом Гиром в сцене, когда они идут на скачки в дорогой загородный клуб.

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