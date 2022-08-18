«Переплюнула Джулию Робертс в «Красотке»: Арзамасова в культовом платье цвета капучино в горошек засветила стройные ножки

Актриса из ситкома «Папины дочки» повторила стильный образ из популярного в 90-е годы киноленты с Ричардом Гиром.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: кадр из программы «Вечерний Ургант», Первый канал

Лиза Арзамасова слывет первой модницей, и не зря! В ее звездном гардеробе много молодежной, но при этом стильной и элегантной одежды. Так, жена постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха покрасовалась в образе, который можно назвать культовым. В таком же платье в фильме «Красотка» блистала Джулия Робертс.

Актриса из «Папиных дочек» примерила утонченную шляпку и сбросила босоножки, показав свои стройные ножки и тонкие щиколотки. Жена хореографа позировала в платье цвета капучино в белый горошек с поясом на талии. Точно в таком же платье Джулию Робертс можно увидеть в фильме с Ричардом Гиром в сцене, когда они идут на скачки в дорогой загородный клуб.

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Лиза Арзамасова покрасовалась в платье цвета капучино с горошком, точно такое же в фильме «Красотка» примеряла Джулия Робертс. Фото: личный архив

«Переплюнула Джулию Робертс в «Красотке», «Образ кажется смутно знакомым, где-то это уже было!», «А где ваш Ричард Гир? Ой, то есть муж Илья??», «Вам идет, освежает», «Не хватает только белых лодочек, как у Джулии», «Круто!» «По-летнему так молодит», «В гольф-клуб? Идеально», «Джулия Робертс была покрупнее в плечах», — стали писать фолловеры.

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