Переписал квартиру на арт-директора: Алена Жигалова раскрыла странные обстоятельства смерти Бориса Моисеева

О случившемся сообщил арт-директор Моисеева Сергей Горох. Он был единственным, кто был с ним рядом в последние годы. По словам продюсера, тело артиста обнаружила домработница, которая и позвонила в скорую помощь. Однако позже выяснилось, что дело обстояло иначе. Более того, многих насторожил тот факт, он только теперь рассказал, что Борис Михайлович пережил третий инсульт.

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