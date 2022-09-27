Переписал квартиру на арт-директора: Алена Жигалова раскрыла странные обстоятельства смерти Бориса Моисеева

Борис Моисеев был одним из самых известных артистов в России. В свое время он прославился, когда выступал в шоу Аллы Пугачевой. Им удалось стать близкими друзьями. Также певец помогал Филиппу Киркорову в начале карьеры. Но последние 10 лет артист провел уединенно. Не удивительно, что известие о его смерти для многих стало ударом.
О случившемся сообщил арт-директор Моисеева Сергей Горох. Он был единственным, кто был с ним рядом в последние годы. По словам продюсера, тело артиста обнаружила домработница, которая и позвонила в скорую помощь. Однако позже выяснилось, что дело обстояло иначе. Более того, многих насторожил тот факт, он только теперь рассказал, что Борис Михайлович пережил третий инсульт.
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Журналистка Алена Жигалова решила озвучить странные обстоятельства смерти Моисеева.
«Начнем с того, что для всех стало большим удивлением, что у артиста был третий инсульт (эту информацию раньше не раскрывали). Во-вторых, СМИ сообщают, что первым, кто сегодня приехал на место смерти после директора Сергея Гороха был ритуальный агент, а уже потом скорая помощь, которой оставалось лишь констатировать смерть.
В-третьих, еще в марте этого года журналисты писали, что квартира Бориса Моисеева в столице площадью 120 кв.м. переписана на его директора — все того же Сергея Гороха, единственного человека, от которого мы получали вообще какие либо известия о состоянии певца», – заявила она.
Также Алена напомнила, что у певца есть старший брат Марк Толкач, который уже давно с недоверием относился к Гороху. Он открыто подозревал его в усугублении здоровья заслуженного артиста. Якобы арт-директор не уберегал артиста от пагубных привычек, хотя здоровье Моисеева и так было шатким. Жигалова отметила, что родные узнали о смерти певца от журналистов. Об этом она написала в Телеграм-канале «Алена, Блин!».