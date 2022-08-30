«Переобувание в полете — это низко»: московский клуб, где выступил Меладзе, проверит Следственный комитет

Валерий Меладзе вернулся в Москву и возобновил свою карьеру, появившись в столичном клубе с концертом. На это отреагировали в Госдуме. Депутат Юрий Швыткин обратился в Следственный комитет страны с просьбой проверить заведение, в котором выступил Меладзе. Парламентарий назвал происходящее циничным, ведь певец, как и другие артисты, «грязно» высказался в адрес нашей страны.

«Переобувание в полете — это низко. Валерий Меладзе, который ранее высказывался крайне негативно, решил переиграть и вернуться с концертами, как ни в чем не бывало. Я уже направил депутатский запрос в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой дать правовую оценку действиям московского диско-клуба», - написал Юрий Швыткин в своем канале в Telegram.

Депутат считает, что и россияне не должны прощать такого отношения к своей стране и бойкотировать концерты подобных артистов.

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Добавим, ранее менеджер Меладзе назвал шуткой слова артиста и его заявления, а также подчеркнул, что певец не покидал страну.