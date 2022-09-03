«Переобувание»: известная блондинка высказалась о будущем Галкина в России

С началом определенных мировых событий одним из первых действия России осудил Максим Галкин. После этого шоумен с семьей поспешил перебраться в Израиль, но высказываться в негативном ключе не перестал.

Дочь члена Совфеда и сенатора законодательного собрания РФ Вадима Тюльпанова, экс-супруга футболиста Александра Кержакова - Милана Тюльпана считает, что после всего сказанного принимать Максима Галкина в России было бы странно.