«Переобувание»: известная блондинка высказалась о будущем Галкина в России

Юморист в эти дни гастролирует по Австралии.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

С началом определенных мировых событий одним из первых действия России осудил Максим Галкин. После этого шоумен с семьей поспешил перебраться в Израиль, но высказываться в негативном ключе не перестал.

Дочь члена Совфеда и сенатора законодательного собрания РФ Вадима Тюльпанова, экс-супруга футболиста Александра Кержакова - Милана Тюльпана считает, что после всего сказанного принимать Максима Галкина в России было бы странно.

«Переобувание на этапе, когда он попал под определенные санкции, выглядит как уход от ответственности», — сказала Тюльпановав интервью dni.ru.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, в эти дни Максим Галкин гастролирует по Австралии. После он отправится в Новую Зеландию. Алла Пугачева с детьми тем временем вернулась в Россию.

Милана Тюльпанова. Фото: Global Look Press

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