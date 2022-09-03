«Переобувание»: известная блондинка высказалась о будущем Галкина в России

С началом определенных мировых событий одним из первых действия России осудил Максим Галкин. После этого шоумен с семьей поспешил перебраться в Израиль, но высказываться в негативном ключе не перестал.
Дочь члена Совфеда и сенатора законодательного собрания РФ Вадима Тюльпанова, экс-супруга футболиста Александра Кержакова - Милана Тюльпана считает, что после всего сказанного принимать Максима Галкина в России было бы странно.
«Переобувание на этапе, когда он попал под определенные санкции, выглядит как уход от ответственности», — сказала Тюльпановав интервью dni.ru.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, в эти дни Максим Галкин гастролирует по Австралии. После он отправится в Новую Зеландию. Алла Пугачева с детьми тем временем вернулась в Россию.
Милана Тюльпанова. Фото: Global Look Press