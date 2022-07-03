Перелом, больница, полиция: на клоунессу Запашную на глазах у прохожих набросился сосед

Представительницу династии цирковых артистов Запашных, клоунессу Эллу Запашную избил сосед, и это прямо в центре Москвы.

Инцидент произошел во дворе их дома в Стрельбищенском переулке. Из-за коммунальных работ жильцы договорились не заставлять придомовую территорию машинами. Некоторые не прислушались к рекомендациям и продолжили парковаться близ коммунальщиков.

Тогда возмущенная Запашная пошла на хитрость и намеренно заблокировала авто непослушного соседа, чем сильно того разозлила. Мужчина бросился выяснять отношения: он схватил Запашную за руку настолько сильно, что сломал ей палец.

Клоунессе наложили гипс. Травмированная женщина готовит заявление в полицию, уточняет телеграм-канал Mash.

Ранее стало известно, что пережившему избиение сыну Стаса Пьехи сделали операцию.

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