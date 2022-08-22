Перекроенное лицо: в Сеть слили снимки Аллы Пугачевой без фотошопа

В Сети появились снимки Аллы Пугачевой без фотошопа и фильтров. Накануне Алла Борисовна вышла в свет, приехав из Юрмалы в Ригу.

Примадонна стала гостьей светского мероприятия — премьеры фильма «Жена Чайковского» режиссера Кирилла Серебренникова, которая прошла в Риге.

На случайных снимках можно рассмотреть лицо Аллы Пугачевой таким, какое оно есть, без обработки.