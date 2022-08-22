Перекроенное лицо: в Сеть слили снимки Аллы Пугачевой без фотошопа

В Сети появились снимки Аллы Пугачевой без фотошопа и фильтров. Накануне Алла Борисовна вышла в свет, приехав из Юрмалы в Ригу.
Примадонна стала гостьей светского мероприятия — премьеры фильма «Жена Чайковского» режиссера Кирилла Серебренникова, которая прошла в Риге.
На случайных снимках можно рассмотреть лицо Аллы Пугачевой таким, какое оно есть, без обработки.
Глядя на эти кадры, становится очевидным, что Алла Пугачева стареет красиво, используя для этого все доступные методики.
Алла Пугачева без фотошопа. Фото: соцсети
На премьеру в Ригу Алла Пугачева приезжала в сопровождении своей подруги Лаймы Вайкуле.
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