Переиграли в последнюю секунду: за минуты до гибели дочери Дугин сел в другую машину

Общественный деятель Александр Дугин, чья 29-летняя дочь Дарья погибла во взорванном авто, должен был ехать вместе с наследницей. Шокирующие детали за считанные часы до трагедии раскрыл музыкант Петр Лундстрем.

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По его словам, ЧП произошло, когда звездное семейство возвращалось с фестиваля «Традиция». Дарья села во внедорожник Land Cruiser Prado, в него же должен был сесть отец журналистки. Однако в последнюю секунду решили переиграть — политолог сел в другое авто и последовал за Дарьей.

«Кого хотели убить? Ее или ошиблись машиной? Где заминировали? Дугин должен был ехать на этой машине, но сел в другую. Глубокие соболезнования», — написал Лундстрем в своем блоге.

Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвался внедорожник Land Cruiser Prado, за рулем которого находилась дочь известного политолога Александра Дугина Дарья. Девушке было всего 29 лет.

Детонация произошла под днищем автомобиля, после чего охваченная пламенем машина вылетела с трассы и врезалась в придорожную постройку.