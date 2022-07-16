«Перегибаешь ты, Кристина!»: Турецкого потрясли слова Орбакайте о нем и его дочери

Музыканту Михаилу Турецкому на шоу «Две звезды. Отцы и дети» приходится непросто. Артисту вместе с дочерью Эммануэль приходится соревноваться с сольными певцами в вокальных умениях, хотя сам Михаил не считает себя представителем этой профессии.

«Я же — не певец по сути своей. Я — дирижер, продюсер, музыкант. А тут ради ребенка и по рекомендации руководства Первого канала решил пойти на определенный риск и самопожертвование. Мои конкурентные преимущества - это объединение групп, лидерские качества, разговоры, но никак не пение. В "Две звезды" мне пришлось-таки стать певцом. В моем возрасте это как перешагнуть через себя», — поделился Турецкий.

По его словам, совместные выступления с дочерью нашли отклик не только в сердцах зрителей, но и среди коллег по шоубизу. С одной из них у артиста состоялся приватный разговор на эту тему.

«Мне Орбакайте сказала, что в нашем дуэте с Эммануэль есть потенциал Меркьюри и Кабалье. Я про себя подумал: «Ну, конечно, перегибаешь ты, Кристина!». Но приятно было от нее такое услышать», — резюмировал музыкант.

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Ранее Михаил Турецкий рассказал об отношениях в своей семьей.

Источник: PROZVEZD.