Передвигается с трудом: 75-летняя Тарасова появилась на публике

Заслуженный тренер не смогла пропустить занятие юных спортсменов в «Хрустальном».
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Global Look Press

Впервые за долгое время Татьяна Тарасова появилась на публике. Заслуженный тренер посетила тренировку юных фигуристов с Этери Тутберидзе, которая накануне прошла в «Хрустальном».

Выглядела Татьяна Анатольевна свежо, но передвигалась с трудом. Собравшиеся не могли не заметить грустное выражение лица прославленного тренера.

На кадрах, которые распространил Первый канал, Тарасова опиралась на борт ледового катка, пообщалась со спортсменами и самой Тутберидзе. Напомним, недавно между тренерами возникло недопонимание после того, как Тарасова высказалась о судьбе олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Добавим, проблемы со здоровьем у Татьяны Тарасовой обострились еще прошлой осенью. Тогда она попала в больницу и пропустила несколько выпусков шоу «Ледниковый период», где является главным членом жюри.

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