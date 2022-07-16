Передвигается с трудом: 75-летняя Тарасова появилась на публике

Впервые за долгое время Татьяна Тарасова появилась на публике. Заслуженный тренер посетила тренировку юных фигуристов с Этери Тутберидзе, которая накануне прошла в «Хрустальном».

Выглядела Татьяна Анатольевна свежо, но передвигалась с трудом. Собравшиеся не могли не заметить грустное выражение лица прославленного тренера.

На кадрах, которые распространил Первый канал, Тарасова опиралась на борт ледового катка, пообщалась со спортсменами и самой Тутберидзе. Напомним, недавно между тренерами возникло недопонимание после того, как Тарасова высказалась о судьбе олимпийской чемпионки Алины Загитовой.