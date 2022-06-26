«Перед спектаклем»: 40-летняя Макеева в коротких шортиках отметилась на прогулке

Актриса Анастасия Макеева в очередной раз прибыла в Санкт-Петербург, где проходят спектакли с ее участием. Перед постановкой она вместе с мужем Романом Мальковым решила прогуляться по северной столице.

Звезда театра рассекала на самокате по улицам, надев короткие шортики и майку.