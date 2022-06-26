«Перед спектаклем»: 40-летняя Макеева в коротких шортиках отметилась на прогулке

Актриса Анастасия Макеева в очередной раз прибыла в Санкт-Петербург, где проходят спектакли с ее участием. Перед постановкой она вместе с мужем Романом Мальковым решила прогуляться по северной столице.
Звезда театра рассекала на самокате по улицам, надев короткие шортики и майку.
«Спонтанная прогулка по Питеру перед спектаклем», - подписала кадры Макеева в своей соцсети.
Фанаты засыпали ее комплиментами.
«Какая красивая пара! Хорошая прогулка! Классно!» - писали пользователи Сети.
Напомним, недавно Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили первую годовщину семейной жизни. Пара познакомилась летом 2020-го на даче у актрисы.
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