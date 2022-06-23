Перед смертью Юрий Шатунов собирался на рыбалку с друзьями

Музыкант Юрий Шатунов перед своей смертью собирался с друзьями на рыбалку. В какой-то момент он почувствовал недомогание. Пожаловался на проблемы с сердцем.

В итоге друзья сами повезли его в клинику на машине. В больнице Юрия Шатунова пытались привести в чувство. Позже доставили в реанимацию.

Незадолго до этого в карете скорой у Юрия Шатунова остановилось сердце, но его запустили вновь. Позже музыкант все-таки скончался, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что причиной смерти Юрия Шатунова стал обширный инфаркт. Музыканту на момент смерти было всего 48 лет.

Юрий Шатунов пришел в группу «Ласковый май» в 1986 году. Его заметил продюсер Андрей Разин.

В последние годы у Юрия Шатунова были серьезные разногласия на творческой почве с Андреем Разиным. Они спорили за интеллектуальное право на песни «Ласкового мая».

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