Перед смертью пожаловалась на тяжелый день: актриса Энн Хеч умерла после аварии

Актрису Энн Хеч, известную широкому кругу зрителей по картине «Шесть дней, семь ночей» с Харрисоном Фордом, отключили от аппаратов жизнеобеспечения. 12 августа она умерла.

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Непростое решение пришлось принять родственникам из-за безнадежной ситуации: врачи констатировали, что смерть неизбежна, поскольку знаменитость получила тяжелые травмы черепа, несовместимые с жизнью. Свои органы Энн Хеч при жизни завещала для донорства.

Актриса попала в жуткое ДТП еще 6 августа, влетев на бешеной скорости сначала в гараж, а потом в дом, далее ее машина загорелась, и она помимо ударов перенесла сильные ожоги.

Перед тем, как сесть за руль, Энн Хеч сообщила в социальных сетях, что у нее был тяжелый неудачный день. Ходили слухи, что звезда попала в аварию под действием запрещенных веществ и/или алкоголя. Но они не подтвердились в ходе проведенной экспертизы.

О том, что артистка умерла, сообщили ее близкие в социальных сетях.

Источник: The Guardian.