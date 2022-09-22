Перед отъездом: Меган Маркл умоляла короля Карла III о личной встрече

Жена опального принца Гарри Меган Маркл, как выяснилось, практически умоляла короля Карла III о личной встрече на похоронах Елизаветы II. Ей нужно было обсудить конфликт, который произошел между родственниками.

«Ей было необходимо прояснить ситуацию, отделить правду от неправды и объяснить некоторые причины того, что произошло. Но ей отказали», — сообщил источник издания HollywoodLife.

В итоге актриса вместе с мужем вернулась в Соединенные Штаты. Сейчас они там.

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