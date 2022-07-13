«Перчинки не хватает, господа!»: Лобода отреагировала на слухи о проплаченном романе с Линдеманном

Ранее видеоблогер Алена Жигалова заявила, что роман Лободы и Линдеманна был придуман пиар-командой украинской звезды.

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Кроме того, стало известно, что дочь Тильду Светлана Лобода родила вовсе не от Тилля Линдеманна, а от украинского бизнесмена. Он намеревался ради певицы уйти из семьи, но слова не сдержал.

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