«Перчинки не хватает, господа!»: Лобода отреагировала на слухи о проплаченном романе с Линдеманном

Как отметила исполнительница, в СМИ появились новые подробности о ее личной жизни.
Светлана Лобода

Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Певица Светлана Лобода в соцсетях отреагировала на слухи, что ее роман с немецким музыкантом Тиллем Линдеманном был ей же и проплачен.

«Новые подробности моей личной жизни! Перчинки не хватает, господа! А можно добавить сюда чуток моего любимого сериала «Как избежать наказания за убийство»?»

Ранее видеоблогер Алена Жигалова заявила, что роман Лободы и Линдеманна был придуман пиар-командой украинской звезды.

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Кроме того, стало известно, что дочь Тильду Светлана Лобода родила вовсе не от Тилля Линдеманна, а от украинского бизнесмена. Он намеревался ради певицы уйти из семьи, но слова не сдержал.

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