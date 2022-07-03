Пьера Нарцисса похоронили в Камеруне

Пьер Нарцисс умер 21 июня. Во время операции на почке у него не выдержало сердце. Церемонию прощания с артистом несколько раз переносили. Родственники настаивали на том, что хотят похоронить его на родине, в Камеруне. А экс-жена Виктория Калачева и дочь хотели, чтобы Пьер покоился в России, так как именно тут он стал популярен.

«Сестра и мать Пьера думали, что я украду тело, кремирую и где-то похороню прах. Для него и в самом деле на Аллее славы есть хорошее место. Он же здесь герой, здесь он и должен быть», - заявляла ранее Калачева.

Траурная церемония все же состоялась 30 июня. После этого прах Нарцисса отправили в Камерун, где его и похоронили в семейном склепе. Там покоятся его бабушка и отец. Об этом сообщает «СтарХит».