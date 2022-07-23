Пьера Нарцисса могли похоронить на два месяца позже: экс-жена раскрыла детали

Пьер Нарцисс скончался 21 июня, и лишь спустя месяц тело певца предали земле. На этом настояла мама «шоколадного зайца», пожелавшая похоронить сына в родном Камеруне рядом с отцом.

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В день прощания одна из поклонниц артиста обратилась к его бывшей жене Валерии Калачевой. Девушка поделилась переживаниями, предположив, что длительная транспортировка и изнуряющая жара могли сказаться на теле знаменитости.

«Жалко тело. Давно надо хоронить. Тем более при такой жаре», — написала девушка.

Калачева незамедлительно ответила поклоннице. Как следует из ее слов, тело артиста хорошенько обработали спецрастворами, и если бы церемония прощания состоялась еще позже, то с ним ничего бы не произошло.

«С ним все в порядке в этом плане. В России все предусмотрели и забальзамировали каждую клеточку лучшими эссенциями на три месяца», — парировала бывшая супруга артиста.

Напомним, Пьер Нарцисс скончался 21 июня. Однако с погребением возникли проблемы. Жена покойного хотела, чтобы он нашел свое пристанище в России, однако родственники артиста были против.

Отметим, что церемония прощания с Пьером Нарциссом состоялась еще в России вскоре после его смерти. Затем тело отправили на историческую родину музыканта в Камерун. Он будет покоиться в семейном склепе.