Пенсионерам со стажем 15 и более лет предоставят новую льготу - Мишустин

Глава правительства Михаил Мишустин подписал новое постановление, которое облегчит жизнь пенсионерам. Речь идет о тех пожилых людях, кто имеет стаж более 15 лет работы в северных регионах страны.
Для получения новой льготы необходимо иметь стаж в 15 лет работы на Крайнем Севере или же 20 лет на территориях, которые к нему приравненных, пояснил пенсионный эксперт Сергей Власов.
«Теперь таким пенсионерам смогут компенсировать стоимость проезда до места отдыха и обратно по-новому. Раньше пожилым гражданам предоставляли бесплатные билеты или им могли выплатить стоимость билетов на общественном транспорте до места их отдыха. Теперь же компенсацию можно будет получить, если пенсионер решит доехать туда на своем автомобиле», – рассказал Власов PRIMPRESS.
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Отмечается, что оформить льготу можно будет один раз в два года.