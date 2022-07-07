Пенсионерам рассказали о чудо-справке, предъявив которую можно получать на 5 тысяч больше

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал пенсионерам о чудо-справке, при предъявлении которой можно получать на пять тысяч рублей больше. Ее оформление не составит большого труда, и чем раньше заняться вопросом ее получения, тем быстрее доплата будет начисляться на счет.

«При наличии нужных документов перерасчет пенсии будет оформлен уже со следующего месяца, то есть с августа», — заметил Власов.

Он отметил, что речь идет о прибавках к пенсии для пожилых граждан, на чьем иждивении есть дети или нетрудоспособные родственники. За каждого пенсионеры могут получать доплату, но при условии, что иждивенцев не более трех.

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Размер доплаты — примерно 2400 в месяц на одного. Следовательно, за двоих, что бывает чаще всего, можно получать около пяти тысяч рублей ежемесячно.

Для оформления доплаты к пенсии достаточно обратиться в ПФР с заявлением, подытожил эксперт в разговоре с Primpress.

Ранее сообщалось о новой льготе для пенсионеров, которая станет доступна уже с 5 июля.