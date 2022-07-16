Пельш ошибся в ударении свердловского губернатора на КВН в Екатеринбурге

Телеведущий Валдис Пельш ошибся в ударении, представляя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на «Встрече выпускников КВН-2022» в уральской столице.

Когда из зала ему об этом сказали, то он подошел к главе региона для уточнений. Зрители встретили этот казус аплодисментами.

После окончания игры Евгений Куйвашев ответил телеведущему в своем «Телеграм».

«Валдис перепутал мою фамилию. «КуйвАшев», говорит. Приятно, что зал ему хором подсказал, но ничего, я привык. Главное — не Куйбышев», - заявил глава Свердловской области.

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Напомним, что в Екатеринбурге при полном аншлаге прошла «Встреча выпускников КВН-2022». Зрители остались в полном восторге от мероприятия.