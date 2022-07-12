Пельш о Галкине: «Не могу сказать, что наше общение изменилось»

Сейчас многих волнует жизнь Максима Галкина, который уехал и не часто дает о себе весточку. Пользуясь случаем, корреспонденты КП спросили Валдиса Пельша о комике, все-таки мир шоу-бизнеса довольно тесен.

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«С Максимом общался последний раз, примерно за полгода до его отъезда. Поэтому не могу вам сказать, что наше общение изменилось или сократилось, в свете последних событий», — ответил Валдис Пельш.

Ведущий также сообщил, что не сильно увлекается творчеством Галкина. Например, его YouTube-шоу «Музыкалити» он видел всего один раз и остался от него не в восторге. Дескать, его интересует совсем другое творчество, особенно создание документальных фильмов.

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