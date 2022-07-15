Пелагея рассказала о смерти своего музыканта

Пелагея сообщила на своей странице в соцсети о смерти одного из музыкантов своей группы. Гитарист Павел Дешура скончался, предположительно, от полиорганной недостаточности и хронического заболевания.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Артистка добавила, что трагедия — достаточное основание для того, чтобы перенести ближайшие концерты на более позднее время. Речь идет, например, о концерте, который планировалось провести 5 августа.

Как сообщает издание «РИА ФАН», в группе Пелагеи Павел Дешура не только играл на гитаре, но и сочинял музыку, а также делал аранжировки.