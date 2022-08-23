Пелагея одержала в суде победу над Телегиным по делу о компенсации за совместную жизнь

Фемида встала на сторону артистки.
Пелагея

Пелагея. Фото: Global Look Press

Певица Пелагея выиграла в суде у своего бывшего мужа хоккеиста Ивана Телегина в вопросе о компенсации за совместную жизнь.

Хоккеист утверждал, что Пелагея не тратила на семью заработанные деньги во время их совместной жизни. Однако Фемида встала на сторону исполнительницы. В компенсации Телегину было отказано, сообщает «СтарХит».

«Суд повторно отказал Телегину в его необоснованных требованиях. Отсудить квартиру, купленную матерью Пелагеи и повторно взыскать с артистки компенсацию по надуманным основаниям не получилось», — прокомментировал адвокат Пелагеи Филипп Рябченко.

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Напомним, что Пелагея и Иван Телегин не смогли построить счастливую семью. При этом у них есть совместная дочь, которая живет с мамой.

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