«Пела при многих президентах»: Гордон высказалась о возвращении Пугачевой

Напомним, что Алла Пугачева полгода отсутствовала в России. Еще в начале марта она вместе с мужем юмористом Максимом Галкиным уехала в Израиль.

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После Алла Пугачева отправилась в Латвию к своей давней подруге певице Лайме Вайкуле. При этом Примадонна всегда подчеркивала, что ее дети Лиза и Гарри Галкины пойдут в школу именно в России.