«Пела при многих президентах»: Гордон высказалась о возвращении Пугачевой

Как отметила правозащитница, Примадонна вернулась на родину.
Екатерина Гордон

Екатерина Гордон. Фото: Global Look Press

Общественница и правозащитница Екатерина Гордон в «Телеграм» отреагировала на возвращение в Россию певицы Аллы Пугачевой.

«Женщина, которая за свою жизнь пела при многих президентах РФ, вернулась на родину».

Напомним, что Алла Пугачева полгода отсутствовала в России. Еще в начале марта она вместе с мужем юмористом Максимом Галкиным уехала в Израиль.

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После Алла Пугачева отправилась в Латвию к своей давней подруге певице Лайме Вайкуле. При этом Примадонна всегда подчеркивала, что ее дети Лиза и Гарри Галкины пойдут в школу именно в России.

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