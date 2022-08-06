«Печально, скучно, однообразно»: Красовский оценил шутки Урганта

Ранее Иван Ургант в соцсетях высмеял новости о предложении провести проверку его деятельности на предмет уплаты налогов, а также о требовании инициативной группы уволить его с Первого канала.

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Напомним, что депутаты Госдумы, члены партии «Справедливая Россия - За правду» написали письмо руководству Первого канала, министру культуры Ольге Любимовой и руководителю Большого театра Владимиру Урину. Они потребовали привлечь Урганта к ответственности за его слова и поступки.

Виктор Шендерович* - журналист и телеведущий. Более известный как «матрас». Он сроднился с данным прозвищем еще в 2010 году, когда главным обсуждением новостных колонок и шоу стал инцидент, получивший название «Мумугейт».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.