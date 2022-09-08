Павел Прилучный без утайки рассказал, как его дети узнали о свадьбе с Зепюр Брутян

Павел Прилучный рассказал о том, как его дети — сын Тимофей и дочка Мия — узнали о свадьбе с Зепюр Брутян. На тот момент они уже были знакомы с будущей мачехой. Так, сначала «мажор» даже подумывал обратиться к детскому психологу, чтобы не травмировать психику отпрысков. Но потом решил сказать им все напрямик, поговорив как со взрослыми.

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Ну а Зепюр Брутян дала понять, что с ее появлением отношения у «мажора» с детьми совсем не изменились. Он как отец всегда рядом с сыном Тимофеем и дочкой Мией. Его отсутствия они не чувствуют.