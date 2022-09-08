Павел Прилучный без утайки рассказал, как его дети узнали о свадьбе с Зепюр Брутян

Павел Прилучный рассказал о том, как его дети — сын Тимофей и дочка Мия — узнали о свадьбе с Зепюр Брутян. На тот момент они уже были знакомы с будущей мачехой. Так, сначала «мажор» даже подумывал обратиться к детскому психологу, чтобы не травмировать психику отпрысков. Но потом решил сказать им все напрямик, поговорив как со взрослыми.
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Ну а Зепюр Брутян дала понять, что с ее появлением отношения у «мажора» с детьми совсем не изменились. Он как отец всегда рядом с сыном Тимофеем и дочкой Мией. Его отсутствия они не чувствуют.
«Нужно просто сказать как есть. Это же круто, если наша семья будет больше? Согласны? И они подхватили: «Конечно!» — вспоминает Павел.
«Я восхищаюсь тем, какой Паша отец. Он так сильно любит детей, что они и мысли не допускают о том, что папа уделяет больше времени кому-то другому. Он полностью отдается Тимофею и Мие, они растут в любви», — приводить Hello! слова Зепюр Брутян.