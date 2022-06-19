Павел Мамаев вновь стал отцом

Футболист Павел Мамаев во второй раз стал папой. Сын Мамаева и его жены Надежды Санько появился на свет в минувшую пятницу, 17 июня.

Пара пока скрывает факт появления у нее наследника. О пополнении в семье Павла Мамаева и Надежды Санько стало известно от продюсера Олеси Сазыкиной.

«Новая жена Мамаева 17 июня на Севастопольском родила мальчика. 17-е — это любимое и счастливое число Мамаева. Назвала Тимофеем. Родила, но скрывает это от журналистов. Наверное, от хайпа и от разборок с Аланой, потому что Паша не очень хорошо поступил с Аланой. Когда он сидел в тюрьме, Алана за него боролась, а он ее предал. Пожелаем счастья новой семье. Надеюсь, Тимофей вырастет настоящим мужиком», - рассказала Олеся Сазыкина.

Напомним, Алана Мамаева - бывшая жена Павла Мамаева, от которой он ушел к ее подруге Надежде Санько. В браке с Аланой на свет появилась дочь Павла Мамаева.