Футболист Павел Мамаев сбежал в Турцию вместе со своей новой женой Надеждой Санько. Об этом сообщила бывшая супруга спортсмена Алана.

«Несмотря на то, что Мамаев в настоящее время скрывается в Турции (видимо, от мобилизации), суды у нас идут своим чередом. От исков он не отказывается, по-видимому, деньги нужны, чтобы свалить из страны», — призналась Алана в беседе с подписчиками.

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Бывшие супруги никак не могут договориться по поводу нажитого имущества. Алана никогда не работала, но требует, чтобы Мамаев ей оставил практически все, что было куплено в браке. Спортсмена такой исход не устраивает.