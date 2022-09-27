Павел Чухрай объяснил, почему он вышел из состава оскаровского комитета

Известный режиссер Павел Чухрай заявил о том, что он добровольно выходит из состава Российского оскаровского комитета.

Причиной стал тот факт, что президиум Киноакадемии России решил отказаться от представления российского фильма на получение премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Павел Чухрай убежден, что это решение — неправильное.

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«С членами оскаровской комиссии не советовались, это решение приняли через нашу голову, даже не сочтя нужным сообщить об этом», — привел слова режиссера телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

Вместе с Чухраем оскаровскую комиссию покинул также режиссер Николай Досталь.