Паулс поговорил с Пугачевой и узнал, что она скоро возвращается в Москву

Как известно, Алла Пугачева, Максим Галкин и их дети сейчас находятся в Латвии. Совсем недавно известный композитор Раймонд Паулс встречался с Примадонной и долго с ней разговаривал. Паулс подтвердил: в скором времени Алла Борисовна намеревается приехать в столицу.

«Я с Аллой говорил, она сказала, что вернется с детьми в Москву», - поделился музыкант.

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Скорее всего, Пугачева привезет детей к 1 сентября, то есть к началу учебного года. Раймонд Паулс назвал Пугачеву и Галкина талантливыми артистами, которые по-настоящему переживают за свою страну.