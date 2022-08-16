«Патриот, блин»: Макс Барских получил по полной за концерт на русском языке

Музыкант Макс Барских минувшей весной набросился на Россию и ее граждан за происходящее на юго-востоке Европы. Переполненный ненавистью певец, которого некогда боготворили российские поклонники, возненавидел все русское, отказался возвращать деньги за сорванные концерты, оскорбил коллег по шоу-бизнесу.
Но летом артист возобновил свои выступления. В Штатах Барских, например, выступил для состоятельной русской семьи, исполнив свои хиты. Вернулся в Европу и здесь тоже дал концерт. По внимательные подписчики заметили несостыковки в позиции Барских и указали ему на них. Главная претензия – он поет на русском, а не на украинском.
«Он только ноет всем, а сам продажный! Он же только на всех этих песнях зарабатывает. Ничего, его через пару лет его даже не вспомнят, кто он», «Гнобят Россию, а сами и песни поют и разговаривают на языке», «А как так? Украинец не знает мову?», «А говорит на русском! Патриот, блин», «Максим, а что же ты видео с корпоратива в Бруклине не выкладываешь, где ты недавно пел на русском языке?», - поражаются фолловеры.