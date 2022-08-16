«Патриот, блин»: Макс Барских получил по полной за концерт на русском языке

Музыкант Макс Барских минувшей весной набросился на Россию и ее граждан за происходящее на юго-востоке Европы. Переполненный ненавистью певец, которого некогда боготворили российские поклонники, возненавидел все русское, отказался возвращать деньги за сорванные концерты, оскорбил коллег по шоу-бизнесу.

Но летом артист возобновил свои выступления. В Штатах Барских, например, выступил для состоятельной русской семьи, исполнив свои хиты. Вернулся в Европу и здесь тоже дал концерт. По внимательные подписчики заметили несостыковки в позиции Барских и указали ему на них. Главная претензия – он поет на русском, а не на украинском.