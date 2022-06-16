Патриарх Кирилл попал в санкционный список Великобритании

Правительство Великобритании включило патриарха Кирилла, главу Русской православной церкви, в список санкций. Эту информацию опубликовали британские издания со ссылкой на сайт правительства.
Ограничительные меры затронули также уполномоченную по правам ребенка в России Марию Львову-Белову, сообщает издание Аrgumenti.ru. Напомним, 14 июня Министерство иностранных дел РФ пополнило «стоп-лист» в отношении граждан Великобритании 49 именами, в числе которых оказались около 30 сотрудников СМИ.
Смотрите также
Еще больше в Telegram
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!
Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.