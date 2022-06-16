Патриарх Кирилл попал в санкционный список Великобритании

Кроме патриарха, в этом списке оказались и другие граждане.
Патриарх Кирилл. Фото: Global Look Press

Патриарх Кирилл. Фото: Global Look Press

Правительство Великобритании включило патриарха Кирилла, главу Русской православной церкви, в список санкций. Эту информацию опубликовали британские издания со ссылкой на сайт правительства.

Ограничительные меры затронули также уполномоченную по правам ребенка в России Марию Львову-Белову, сообщает издание Аrgumenti.ru. Напомним, 14 июня Министерство иностранных дел РФ пополнило «стоп-лист» в отношении граждан Великобритании 49 именами, в числе которых оказались около 30 сотрудников СМИ.

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