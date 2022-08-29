«Пашу сильно демонизируют»: Стрелец высказалась о характере Прилучного

Актер Павел Прилучный за свою карьеру успел привлечь к себе внимание не только по поводу ярких ролей и новых амплуа, но и как участник скандалов и обладатель дерзкого нрава. Недавно пообщавшаяся с ним журналист Надежда Стрелец поспешила высказаться о «мажоре», отталкиваясь от ярлыков, навешанных на звезду.

«Пашу Прилучного очень сильно демонизируют. Я тоже была наслышана о его нраве и предвкушала непростое интервью. Возможно, мне повезло - Павел сейчас в хорошей форме, счастлив, спокоен. Никто из съемочной группы не испытал никакого дискомфорта», - поведала автор подписчикам в Telegram.

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Напомним, что Прилучный в последние дни лета сыграл красивую свадьбу с молодой актрисой Зепюр Брутян. Торжество носило формальный характер, ведь мужем и женой они стали еще в мае.