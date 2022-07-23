Пародию сочли неудачной и обидной: почему Зеленский вносил Галкина в список невъездных

Судя по ответным роликам, которые прилетели от команды «Квартала», пародию они сочли неудачной и обидной. В соседней стране посчитали, что Галкин «теряет форму».

В ноябре прошлого года Максим Галкин за свои шуточки был внесен в список невъездных в соседнее государство, сообщает «Собеседник».

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Напомним, что несколько месяцев назад Максим Галкин уехал из России, позволив себе ряд провокационных заявлений. При этом въезд в соседнюю страну для него теперь открыт. Из «черных списков» его вычеркнули.