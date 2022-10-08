Пародирует Жанну: на сестру Фриске набросились с обвинениями

Наталья Фриске часто, сама того не желая, становится героиней новостей. Некоторые обвиняют девушку в том, что она стремится прославиться на громком имени своей покойной сестры Жанны.
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Наталья заверила, что не хочет работать в шоу-бизнесе и вообще не ищет публичности. Она потребовала, что общественность и журналисты отстали от ее семьи.
«Меня всегда мучил вопрос, почему такой дикий интерес к нашей семье? Хотя я никуда не суюсь, ни на какие мероприятия. Пишут, что я пародирую сестру и пытаюсь выбраться за ее счет на сцену.
Если бы я хотела, я бы уже давно была на сцене. Я не хочу этого! Я не пытаюсь этого делать. Почему люди лезут, куда их не просят? Мы далеко не публичные личности. Я живу своей простой жизнью, как и мои родители», — высказалась Фриске в соцсети.
Напомним, в свое время Наталья уже пробовала себя в роли певицы. Она выступала в группе «Блестящие» с 2007 по 2008 год.