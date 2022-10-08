Пародирует Жанну: на сестру Фриске набросились с обвинениями

Наталья Фриске часто, сама того не желая, становится героиней новостей. Некоторые обвиняют девушку в том, что она стремится прославиться на громком имени своей покойной сестры Жанны.

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Наталья заверила, что не хочет работать в шоу-бизнесе и вообще не ищет публичности. Она потребовала, что общественность и журналисты отстали от ее семьи.