«Парижские каникулы»: Орбакайте с сыном Дени и подросшей дочкой Клавой предстала во Франции

Кристина Орбакайте уже давно стала популярной певицей. Она не скрывает, что любит проводить время с семьей. Обычно артистка часто ездила в США, так как там учится ее дочка Клавдия.

Но в этом году она гастролировала по России и дала большой концерт в Москве в свой день рождения. Как оказалось, теперь звезда решила посвятить время детям.