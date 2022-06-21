«Парижские каникулы»: Орбакайте с сыном Дени и подросшей дочкой Клавой предстала во Франции

Кристина Орбакайте уже давно стала популярной певицей. Она не скрывает, что любит проводить время с семьей. Обычно артистка часто ездила в США, так как там учится ее дочка Клавдия.
Но в этом году она гастролировала по России и дала большой концерт в Москве в свой день рождения. Как оказалось, теперь звезда решила посвятить время детям.
Старший сын Орбакайте, Никита Пресняков, недавно отдохнул с женой Аленой в США. Ну а Кристина Орбакайте с дочкой Клавой и сыном Дени Байсаровым предпочли отпуск во Франции. Они вместе покрасовались на камеру.
Кристина предстала в летнем костюме в пижамном стиле с цветочным принтом и солнцезащитных очках. К ней прильнули наследники, которые ее зацеловали.
«У нас парижские каникулы, встретились. У кого-то каникулы. У нас мини-каникулы европейские. Всем хорошего настроения», — поделалась звезда.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что дети стали еще больше похожи на маму.
«Как классно», «Все такие красивые», «Шикарно выглядите», «Ох, какая красавица Клава», «Сын у вас такой высокий, блондин», «Какая семья, приятно смотреть», «А мужа где потеряли?», «Как красочно! Это же чудесное лето для Клавы», «Вот это неожиданная поездка», — прокомментировали пост подписчики.