«Он парит над собой и приходит в ужас, что так происходит»: непогребенный Пьер Нарцисс является во снах последней возлюбленной

Пьера Нарцисса не стало 21 июня, но тело артиста предадут земле не раньше 23 июля. На это повлияли родственники певца, пожелавшие не оставлять его в Москве, а похоронить артиста в родном Камеруне. Последняя пассия Пьера Нарцисса, певица Ксения Грин недоумевает из-за неприлично затянувшегося процесса.

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По словам артистки, она постоянно ощущает присутствие возлюбленного. Певец часто является к ней во снах, чем вводит Грин в ступор. Как считает Ксения, Пьеру известно о непредвиденных сложностях с погребением.

«Скоро сорок дней, как нет Пьера, а я постоянно ощущаю его присутствие. Он мне снится. Мучительно, что его тело до сих пор не захоронено. Думаю, он парит над собой и приходит в ужас, что так происходит. Но чем-то помочь ему в этой ситуации не в моей власти», — поделилась Ксения Грин.

Ранее журналисты Teleprogramma.pro выяснили у вдовы Нарцисса — почему процесс погребения певца так затягивается.

Источник: PROZVEZD.