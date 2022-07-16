«Он парит над собой и приходит в ужас, что так происходит»: непогребенный Пьер Нарцисс является во снах последней возлюбленной

Ксения Грин возмущена, что артиста до сих пор не похоронили.
Пьер Нарцисс. Фото: Global Look Press

Пьер Нарцисс. Фото: Global Look Press

Пьера Нарцисса не стало 21 июня, но тело артиста предадут земле не раньше 23 июля. На это повлияли родственники певца, пожелавшие не оставлять его в Москве, а похоронить артиста в родном Камеруне. Последняя пассия Пьера Нарцисса, певица Ксения Грин недоумевает из-за неприлично затянувшегося процесса.

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По словам артистки, она постоянно ощущает присутствие возлюбленного. Певец часто является к ней во снах, чем вводит Грин в ступор. Как считает Ксения, Пьеру известно о непредвиденных сложностях с погребением.

«Скоро сорок дней, как нет Пьера, а я  постоянно ощущаю его присутствие. Он мне снится. Мучительно, что его тело до сих пор не захоронено. Думаю, он парит над собой и приходит в ужас, что так происходит.  Но чем-то помочь ему в этой ситуации не в моей власти», — поделилась Ксения Грин.

Ранее журналисты Teleprogramma.pro выяснили у вдовы Нарцисса — почему процесс погребения певца так затягивается.

Источник: PROZVEZD.

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