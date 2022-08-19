«Парень с такой прической и в такой рубахе вызывает у меня вопрос»: Кушанашвили – о певце Shaman

По словам Кушанашвили, песни музыканта — вполне качественная работа. Он хорошо понимает природу этого успеха. Молодым людям нужны сейчас душевность и пронзительность. Shaman это все воплощает. Плюс у него очень мощный голос. В этом и весь феномен популярности, сообщает «АиФ».

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Напомним, что Shaman сегодня один из самых популярных молодых музыкантов. Его песни «Я русский» и «Встанем» пользуются успехом у разных поколений.