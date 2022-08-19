«Парень с такой прической и в такой рубахе вызывает у меня вопрос»: Кушанашвили – о певце Shaman

Телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что когда человек впадает в пафос, подавляющему большинству тут же изменяют чувство меры и вкус.
«Я не обскурант, конечно, но во многих проявлениях человек ортодоксальный, поэтому парень с такой прической и в такой рубахе вызывает у меня вопрос. Я сейчас о клипах Shaman, но то, что он поразительно одаренный, видно и слышно из космоса».
По словам Кушанашвили, песни музыканта — вполне качественная работа. Он хорошо понимает природу этого успеха. Молодым людям нужны сейчас душевность и пронзительность. Shaman это все воплощает. Плюс у него очень мощный голос. В этом и весь феномен популярности, сообщает «АиФ».
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»/
Напомним, что Shaman сегодня один из самых популярных молодых музыкантов. Его песни «Я русский» и «Встанем» пользуются успехом у разных поколений.