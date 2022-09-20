«Парень неплохой, но с бабами не везет»: Миро посочувствовала Виторгану

По мнению Миро, Нинидзе не подходила Виторгану, поэтому их разрыв был неизбежным.

«Она молодая, заводная, подвижная. Сразу было понятно, что Максим не выдержит такой ритм», — отметила Лена на сайте lena-miro.ru.

Чтобы построить крепкие отношения акула пера предложила артисту выбрать менее энергичную и более «уютную» женщину, которая будет ждать его дома и печь блины.