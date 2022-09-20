«Парень неплохой, но с бабами не везет»: Миро посочувствовала Виторгану

Недавно в Сети появились слухи о том, что Максим Виторган и Нино Нинидзе расстались. Причиной стало то, что знаменитости порознь посетили премьеру фильма.
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Лена Миро пожалела актера, который к пятидесяти годам успел дважды развестись.
«Странно все-таки у Максима вск в жизни. Парень неплохой, вроде, но с бабами не везет», — посетовала блогерша.
По мнению Миро, Нинидзе не подходила Виторгану, поэтому их разрыв был неизбежным.
«Она молодая, заводная, подвижная. Сразу было понятно, что Максим не выдержит такой ритм», — отметила Лена на сайте lena-miro.ru.
Чтобы построить крепкие отношения акула пера предложила артисту выбрать менее энергичную и более «уютную» женщину, которая будет ждать его дома и печь блины.