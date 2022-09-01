«Папулю за руку так крепко схватила!»: Кудрявцева в юбке миди показалась на публике с дочкой Машей и мужем-хоккеистом

Лера Кудрявцева вместе с дочкой Машей и молодым мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, появилась на публике первого сентября. Телеведущая покрасовалась в элегантной юбке миди кремового оттенка, мягких ультрамодных лоферах и шелковой блузе.

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Рядом с Лерой позировали ее близкие: дочка Маша в костюме гимназистки и мужем Игорем Макаровым. А ведь совсем недавно парочке приписывали разлад. Похоже, в семье теледивы все замечательно. Машенька держала за руку и маму, и отца.