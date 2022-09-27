«Папуля не поспеет!»: Брухунова засняла сына Вагашу в «омлетном» дутом комбинезоне на самокате

Татьяна Брухунова поделилась в личном микроблоге свежими кадрами, запечатлев сынишку Вагана. Малыш уверенно стоит на самокате, рассекая по лужам. Жена юмориста Евгения Петросяна утеплила сынишку по погоде, позаботившись о том, чтобы мальчуган не простудился.

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Своего Вагашу Татьяна Брухунова одела в «омлетный» комбинезон с капюшоном и принтом со зверятами, а также в утепленные ботиночки, которые не пропускают воду. Так что Вагаша мог спокойно нырять и шлепать по лужам.