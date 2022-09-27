«Папуля не поспеет!»: Брухунова засняла сына Вагашу в «омлетном» дутом комбинезоне на самокате

Сынишка юмориста Евгения Петросяна не по годам самостоятельный. Нянчиться с ним взрослым не приходится.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: Лариса Кудрявцева / КП

Татьяна Брухунова поделилась в личном микроблоге свежими кадрами, запечатлев сынишку Вагана. Малыш уверенно стоит на самокате, рассекая по лужам. Жена юмориста Евгения Петросяна утеплила сынишку по погоде, позаботившись о том, чтобы мальчуган не простудился.

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Своего Вагашу Татьяна Брухунова одела в «омлетный» комбинезон с капюшоном и принтом со зверятами, а также в утепленные ботиночки, которые не пропускают воду. Так что Вагаша мог спокойно нырять и шлепать по лужам. 

«Ну что за прелесть!», «Ми-ми! Лапульчик», «Какой модный комбинезон с жирафами и слонятками! Представляю, сколько стоит!», «Папуля, поди, не поспеет!», «Чужие детки так быстро растут», «Лихач!» — написали фолловеры.

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