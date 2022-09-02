Папино солнышко еще не проснулось: Месхи привел невыспавшуюся дочку от Климовой в первый класс

В День знаний многие звездные дети стали первоклассниками. Актер Гела Месхи привел свою единственную наследницу, дочь Изабеллу от Екатерины Климовой, в первый класс.

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Судя по всему, малышка не выспалась. Зевающая девочка позировала с папой в коридоре школы, а отец не смог скрыть эмоций от забавной дочурки. Нежно прильнув к Белле и заключив ее в объятия, улыбающийся Месхи не отводил взгляда от новоиспеченной школьницы.

Напомним, Гела Месхи и Екатерина Климова развелись в 2019 году, спустя шесть лет отношений.