Папина копия: Алена Рапунцель из «Дома-2» запечатлела крупным планом лицо шестимесячного сына Святослава

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель на днях окрестила младшего сына Святослава. Теперь она регулярно, не боясь сглаза, показывает маленького наследника поклонникам.
На этот раз повод сделать это — важный и прекрасный. 14 сентября Святославу исполнилось ровно шесть месяцев.
Алена Рапунцель поделилась новым снимком сына в микроблоге и рассказала о его первых достижениях.
Младший сын Алены Рапунцель, Святослав. Фото: соцсети
«Сыночку сегодня 6 месяцев. И как быстро бежит время. Мы уже круто переворачиваемся и передвигаемся по поверхности. Начали прикорм и очень любим кушать. Ползает, отталкиваясь от упора. Рост у нас 69 сантиметров. Уже немного присаживаемся — лежать не любит вообще», — поделилась Алена Рапунцель.
Поклонники Алены Рапунцель тут же отметили, что очаровательный малыш — копия своего папы Ильи Семина.
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Напомним, с отцом Святослава Алена Рапунцель рассталась и готовится официально развестись.