Папина копия: Алена Рапунцель из «Дома-2» запечатлела крупным планом лицо шестимесячного сына Святослава

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель на днях окрестила младшего сына Святослава. Теперь она регулярно, не боясь сглаза, показывает маленького наследника поклонникам.

На этот раз повод сделать это — важный и прекрасный. 14 сентября Святославу исполнилось ровно шесть месяцев.

Алена Рапунцель поделилась новым снимком сына в микроблоге и рассказала о его первых достижениях.