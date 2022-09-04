«Папина дочка» уже не та!»: Арзамасова в белом купальнике ошарашила видом объемного декольте

Актриса из ситкома «Папины дочки» щегольнула идеальной фигурой.

Лиза Арзамасова. Фото: личный архив

Лиза Арзамасова почти вдвое младше своего мужа-хореографа Ильи Авербуха. Жена постановщика ледовых шоу не так давно стала мамой. У пары подрастает сынишка Левушка. 

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Свою вторую половинку Илья Изяславич считает идеальной женой и мамой. Пока хореограф находится на гастролях, за их сыном присматривает Арзамасова. Несмотря на молодость, она прекрасно справляется со своими материнскими обязанностями. 

Лиза Арзамасова в белом купальнике на пляже. Фото: личный архив

Кроме того, Лиза хороша собой. Только посмотрите, как эффектно «папина дочка» выглядит в купальнике. Актриса подчеркнула тонкую талию и объемное декольте на пляже, щегольнув идеальными формами.

«Папина дочка» уже не та!», «Смело», «Ну понятно, почему Илья влюбился», «Хорошенькая», «Красивая», «Фигурка эталонная», «Стройняшка», - пишут фолловеры.

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