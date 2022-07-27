Папин пупсик: муж Кати Токаревой из «Дома-2» впервые поделился фото с новорожденным сыном

Экс-участник проекта Юрий Слободян предстал на руках с малышом.
Катя Токарева и Юрий Слободян

Катя Токарева и Юрий Слободян. Фото: соцсети

Бывшие участники «Дома-2», супруги Катя Токарева и Юрий Слободян после почти девяти лет брака впервые стали родителями. Первого июля Катя Токарева сообщила, что у них с Юрием родился сын.

Малыш появился на свет настоящим богатырем, его вес при рождении был больше четырех с половиной килограммов! Катя признавалась, что все купленные для новорожденного вещи ее сыну оказались малы.

Интересно, что Катя Токарева пока не рассекретила имени наследника, но зато охотно показывает в соцсети его личико.

Вот и Юрий Слободян, которые впервые за месяц решился опубликовать на своей страничке снимок с сыном, тоже не стал скрывать лица малыша.

Юрий Слободян с новорожденным сыном. Фото: соцсети

На фото Юрий Слободян предстал во время прогулки с малышом на одной из улиц Познани. В Польше, напомним, пара живет уже несколько лет.

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