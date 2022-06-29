«Папе все равно»: дети Романа Жукова живут в квартире без света и электроэнергии

Экс-супруга Романа Жукова, Елена, оказалась в бедственном положении. Женщина, которая воспитывает шестерых детей певца, не смогла рассчитаться с долгами за коммунальные услуги, из-за чего в ее квартире отключили свет и электроэнергию.

По словам Елены, задолженность по ЖКХ у нее начала копиться еще в годы брака с Романом, однако музыкант не собирался ее оплачивать.

«Нашему папе как тогда было все равно, так и сейчас. Я просила коммунальщиков не отключать нам электричество и свет, так как я многодетная мать, но меня никто не послушал», — пожаловалась Жукова.

Сейчас Елена выживает благодаря теплой погоде и длинному световому дню. Большую часть времени женщина проводит с детьми на пляже и прогулках. Стирать вещи ей помогает мама.

Что касается артиста, по словам экс-супруги, он даже не пытается как-либо уладить сложившуюся ситуацию.

«Он не хочет напрягать свою попу, чтобы решить проблему по долгам. Его даже не волнует, что дети кушают каждый день», — поделилась Елена с Prozvezd.

Напомним, Жуков был женат 13 лет. В 2017 году певец со скандалом развелся.

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