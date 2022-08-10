«Папе исполнилось бы 85»: Собчак раскрыла, о чем жалеет больше всего в отношении отца

10 августа политику Анатолию Собчаку исполнилось бы 85 лет. Он умер в феврале 2000 года от острой сердечной недостаточности в гостинице «Русь» в Светлогорске.

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Его дочь — журналистка Ксения Собчак — опубликовала в своем телеграме архивные фото с отцом и написала трогательные слова о нем.