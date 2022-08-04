Папаша Вагаши: Евгений Петросян запечатлелся с маленьким сыном на пляже

Известный юморист Евгений Петросян вместе с женой Татьяной Брухуновой и маленьким сыном Ваганом отдыхает в Турции.
Знаменитость наслаждается морем, солнцем и прекрасной погодой в Турции и много времени проводит с двухлетним Ваганом.
В микроблоге Евгений Ваганович поделился снимком, на котором предстал с малышом на пляже. Звездный отец подшутил над сыном, забрав у него надувной круг и надев его на шею.
В кадре видно, как Ваган пытается отобрать о папы то, что принадлежит ему.
Евгений Петросян с сыном Ваганом. Фото: соцсети
Евгений Петросян на фото запечатлен в головном уборе — морской кепке. С ним у него связана целая история.
«Когда я надеваю эту морскую кепку, то почему-то невольно вспоминаю песню-переделку на одном из моих юбилеев. Это была балагурная актерская «капуста». Написал этот текст наш драматург Георгий Териков:
Жил веселый Петросян
Он объездил много стран,
В жанре юмора он был капитан,
Если грустно станет вдруг,
Шутки он бросал вокруг,
Как спасательный бросают людям круг.
Где бы он ни бывал,
Всюду песенку себе он напевал:
«Петросян, Петросян, улыбнитесь,
Вы ж несете людям радость всегда.
Петросян, Петросян, не скупитесь,
Ведь улыбка продлевает нам года!» — написал под фото Евгений Петросян.
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Поклонники Евгения Петросяна поблагодарили его за напоминание о прекрасной песенке и сделали комплименты ему и Вагану.
«Милота», «Чудесное фото», «Крутые парни», «Умиление. Два красавчика. Супер!» — высказались в Сети.