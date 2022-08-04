Папаша Вагаши: Евгений Петросян запечатлелся с маленьким сыном на пляже

Известный юморист Евгений Петросян вместе с женой Татьяной Брухуновой и маленьким сыном Ваганом отдыхает в Турции.

Знаменитость наслаждается морем, солнцем и прекрасной погодой в Турции и много времени проводит с двухлетним Ваганом.

В микроблоге Евгений Ваганович поделился снимком, на котором предстал с малышом на пляже. Звездный отец подшутил над сыном, забрав у него надувной круг и надев его на шею.

В кадре видно, как Ваган пытается отобрать о папы то, что принадлежит ему.