Папарацци оказался в больнице, пожелав добыть фото Марго Робби и Кары Делевинь

Мировые звезды Марго Робби и Кара Делевинь стали участницами очень неприятного инцидента в Аргентине.

Рано утром 2 октября знаменитые блондинки выходили из ресторана в Буэнос-Айресе и садились в такси Uber, когда к ним подбежал папарацци и начал агрессивно фотографировать дам, нарушая их личное пространство.

Водитель то ли испугался, то ли психанул из-за этой ситуации, и машина сорвалась с места. При этом Кара была уже в салоне, а Марго только садилась. Актрисе пришлось выпрыгнуть из такси, чтобы не получить травмы во время этого инцидента. Она упала на землю, но фотографа это не остановило, он продолжал снимать звезду.

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