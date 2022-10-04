Папарацци оказался в больнице, пожелав добыть фото Марго Робби и Кары Делевинь

Мировые звезды Марго Робби и Кара Делевинь стали участницами очень неприятного инцидента в Аргентине.
Рано утром 2 октября знаменитые блондинки выходили из ресторана в Буэнос-Айресе и садились в такси Uber, когда к ним подбежал папарацци и начал агрессивно фотографировать дам, нарушая их личное пространство.
Водитель то ли испугался, то ли психанул из-за этой ситуации, и машина сорвалась с места. При этом Кара была уже в салоне, а Марго только садилась. Актрисе пришлось выпрыгнуть из такси, чтобы не получить травмы во время этого инцидента. Она упала на землю, но фотографа это не остановило, он продолжал снимать звезду.
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Находившиеся рядом, мужчины-друзья Робби бросились к ней на помощь. А папарацци поспешил сбежать с места происшествия и по дороге тоже упал и травмировался.
Такую версию случившего рассказали источники издания TMZ. Но оно же приводит информацию аргентинской газеты Infobae, согласно которой фотограф сообщил местной полиции, что он был избит охранниками кинозвезды. Мужчина по имени Педро Альберто Оркьера оказался в больнице со сломанной рукой и травмой головы. А двое то ли телохранителей, то ли просто друзей актрисы теперь задержаны и находятся под стражей. В отношении них ведется следствие.